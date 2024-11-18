Министр обороны Рустем Умеров анонсировал создание должности военного омбудсмена

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

В Украине введут новую должность. Речь идет о военном омбудсмене, который будет заботиться о потребностях военнослужащих.

Об этом на брифинге "МОУ. Цифровизация. Итоги 2024" в понедельник, 18 ноября, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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По словам главы Минобороны, оборонное ведомство стремится защитить права военных.

"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч мы отработали). Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", — рассказал Умеров.

Напомним, впервые о вероятности создания должности военного омбудсмена Министр обороны Украины сообщил еще в сентябре 2023 года. Такое заявление он сделал во время ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве.

Также мы сообщали, что Рустем Умеров анонсировал реформы мобилизационной системы. По его словам, цель изменений — сделать мобилизационные методы менее жесткими.