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Умєров заявив про плани відмовитися від "бусифікації"

18 листопада 2024 16:31
Галина Шподарева - редактор
Чи припиниться в Україні бусифікація — Умєров відповів
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, як рівень "бусифікації" в Україні залежить від мобілізації в Росії та активності противника на фронті. Також Умєров зробив заяву щодо планів реформи системи мобілізації

Про це Рустем Умєров заявив під час брифінгу, повідомила журналістка Новини.LIVE Галини Остаповець у понеділок, 18 листопада. 

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Міністр оборони України зазначив, що в Міноборони вже є план реформ, який незабаром буде представлено в Кабміні. Мета — відійти від жорстких методів мобілізації.

"Придаємо облік людяності нашої мобілізації, провели закон, почали рекрутингові центри, почали цифровізацію для того, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для тих українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір — йти у військо", — заявив Умєров. 

Водночас заступниця міністра Катерина Черногоренко нагадала, що громадяни мають можливість самостійно приєднуватися до Сил оборони, не очікуючи повісток. За її словами, це є "людяною альтернативою" примусовому призову.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Цибульська скасувала концерт у Вараші на Рівненщині. Музикантів зірки забрали працівники ТЦК.

Також Новини.LIVE писали, що поки в Україні триває загальна обов'язкова мобілізація чоловіків віком від 25 до 60, жінки можуть долучитися до війська за власним бажанням. Проте у Верховній Раді вже ведуться розмови про призов жінок.

Міноборони мобілізація Міністерство оборони війна в Україні ТЦК та СП Умєров

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