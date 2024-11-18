Чи припиниться в Україні бусифікація — Умєров відповів

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, як рівень "бусифікації" в Україні залежить від мобілізації в Росії та активності противника на фронті. Також Умєров зробив заяву щодо планів реформи системи мобілізації.

Про це Рустем Умєров заявив під час брифінгу, повідомила журналістка Новини.LIVE Галини Остаповець у понеділок, 18 листопада.

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Заява Умєрова щодо "бусифікації"

Міністр оборони України зазначив, що в Міноборони вже є план реформ, який незабаром буде представлено в Кабміні. Мета — відійти від жорстких методів мобілізації.

"Придаємо облік людяності нашої мобілізації, провели закон, почали рекрутингові центри, почали цифровізацію для того, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для тих українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір — йти у військо", — заявив Умєров.

Водночас заступниця міністра Катерина Черногоренко нагадала, що громадяни мають можливість самостійно приєднуватися до Сил оборони, не очікуючи повісток. За її словами, це є "людяною альтернативою" примусовому призову.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Цибульська скасувала концерт у Вараші на Рівненщині. Музикантів зірки забрали працівники ТЦК.

Також Новини.LIVE писали, що поки в Україні триває загальна обов'язкова мобілізація чоловіків віком від 25 до 60, жінки можуть долучитися до війська за власним бажанням. Проте у Верховній Раді вже ведуться розмови про призов жінок.