Прекратится ли в Украине бусификация — Умеров ответил

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Рустем Умеров объяснил, как уровень "бусификации" в Украине зависит от мобилизации в России и активности противника на фронте. Также Умеров сделал заявление о планах реформы системы мобилизации.

Об этом Рустем Умеров заявил во время брифинга, сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 18 ноября.

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Министр обороны Украины отметил, что у Минобороны уже есть план реформ, который вскоре будет представлен в Кабмине. Цель — отойти от жестких методов мобилизации.

"Придаем облик человечности нашей мобилизации, провели закон, начали рекрутинговые центры, начали цифровизацию для того, чтобы люди знали, что у них есть выбор. Также будем работать для тех украинцев, которые находятся за пределами нашей страны, чтобы у них тоже был выбор — идти в армию", — заявил Умеров.

В то же время заместитель министра Екатерина Черногоренко напомнила, что граждане имеют возможность самостоятельно присоединяться к Силам обороны, не ожидая повесток. По ее словам, это является "человечной альтернативой" принудительному призыву.

Напомним, украинская певица Ольга Цыбульская отменила концерт в Вараше Ровенской области. Музыкантов звезды забрали работники ТЦК.

Также Новини.LIVE писали, что пока в Украине идет общая обязательная мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60, женщины могут присоединиться к войску по собственному желанию. Однако в Верховной Раде уже ведутся разговоры о призыве женщин.