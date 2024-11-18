Яка ситуація зі снарядами в українській армії

Український військовий тримає в руках снаряд. Фото: Генштаб ЗСУ

У 2023 році Україна використала на полі бою три мільйони снарядів. Половина з них — 155 мм снаряди.

Про це розповів заступник командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ полковник Сергій Мусієнко в інтерв'ю РБК-Україна у понеділок, 18 листопада.

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Сергій Мусієнко зазначив, що у порівнянні з 2022 роком українські військові використали у 2023 році у два рази більше снарядів — понад 3 мільйони. З них 1,6-1,7 мільйона — боєприпаси 155 мм.

"Якщо брати на цей час, то співвідношення 152 мм і 155 мм складає 1 до 10 відповідно. Водночас з "натівським" калібром є і 105-мм гармати, які також себе дуже добре зарекомендували. У перспективі 155 мм калібр замінить 152 мм гармати, але наразі ми швидко не можемо це зробити", — зазначив Мусієнко.

Він додав, що розрахункова потреба в артилерійських боєприпасах виходить із ситуації на фронті. За його словами, українські оборонці отримують вдвічі менше артснарядів від тієї кількості, яка необхідна.

"Відтак ми й бачимо таку сьогоднішню ситуацію на певних ділянках фронту в умовах дефіциту певної номенклатури артилерійських боєприпасів", — зазначив Мусієнко.

Заступник командувача додав, що радянський калібр 152 мм наразі витісняється. Він уточнив, що наразі українські військові найбільше використовують снаряди калібру 155 мм.

"Далі 122 мм, наступний — 105 мм, і значно далі — 152 мм", — додав полковник.

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, аніж країни Європейського Союзу у 2025 році. Це станеться, якщо не запровадити відповідні санкції.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. За його словами, наразі відбуваються їхні випробування.