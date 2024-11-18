Какая ситуация со снарядами в украинской армии

Украинский военный держит в руках снаряд. Фото: Генштаб ВСУ

В 2023 году Украина использовала на поле боя три миллиона снарядов. Половина из них — 155 мм калибра.

Об этом рассказал заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко в интервью РБК-Украина в понедельник, 18 ноября.

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Сергей Мусиенко отметил, что по сравнению с 2022 годом украинские военные использовали в 2023 году в два раза больше снарядов — более 3 миллионов. Из них 1,6-1,7 миллиона — боеприпасы 155 мм.

"Если брать на это время, то соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно. В то же время с "натовским" калибром есть и 105-мм пушки, которые также себя очень хорошо зарекомендовали. В перспективе 155 мм калибр заменит 152 мм пушки, но пока мы быстро не можем это сделать", — отметил Мусиенко.

Он добавил, что расчетная потребность в артиллерийских боеприпасах исходит из ситуации на фронте. По его словам, украинские защитники получают вдвое меньше артснарядов от того количества, которое необходимо.

"Следовательно, мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов", — отметил Мусиенко.

Заместитель командующего добавил, что советский калибр 152 мм вытесняется. Он уточнил, что в настоящее время украинские военные используют снаряды калибра 155 мм.

"Далее 122 мм, следующий — 105 мм, и гораздо дальше — 152 мм", — добавил полковник.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем страны Европейского Союза в 2025 году. Это произойдет, если не ввести соответствующие санкции.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала четыре вида ракет. По его словам, сейчас проходят их испытания.