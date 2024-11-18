Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего arrow

За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего

18 ноября 2024 18:36
Ольга Антоновская - редактор
Какая ситуация со снарядами в украинской армии
Украинский военный держит в руках снаряд. Фото: Генштаб ВСУ
Ольга Антоновская - редактор

В 2023 году Украина использовала на поле боя три миллиона снарядов. Половина из них — 155 мм калибра.

Об этом рассказал заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко в интервью РБК-Украина в понедельник, 18 ноября.

Читайте также:

Какие снаряды используют украинские военные на фронте

Сергей Мусиенко отметил, что по сравнению с 2022 годом украинские военные использовали в 2023 году в два раза больше снарядов — более 3 миллионов. Из них 1,6-1,7 миллиона — боеприпасы 155 мм.

"Если брать на это время, то соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно. В то же время с "натовским" калибром есть и 105-мм пушки, которые также себя очень хорошо зарекомендовали. В перспективе 155 мм калибр заменит 152 мм пушки, но пока мы быстро не можем это сделать", — отметил Мусиенко.

Он добавил, что расчетная потребность в артиллерийских боеприпасах исходит из ситуации на фронте. По его словам, украинские защитники получают вдвое меньше артснарядов от того количества, которое необходимо.

"Следовательно, мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов", — отметил Мусиенко.

Заместитель командующего добавил, что советский калибр 152 мм вытесняется. Он уточнил, что в настоящее время украинские военные используют снаряды калибра 155 мм.

"Далее 122 мм, следующий — 105 мм, и гораздо дальше — 152 мм", — добавил полковник.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем страны Европейского Союза в 2025 году. Это произойдет, если не ввести соответствующие санкции.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала четыре вида ракет. По его словам, сейчас проходят их испытания.

оружие ВСУ армия война в Украине війна военнослужащие артиллерия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:41 На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС

18:36 За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего

18:23 Байден сделал последнюю попытку обратиться к лидерам стран, — СМИ

18:17 Погиб на фронте — Одесчина прощается с известным спортсменом

18:16 Зеленский посетил Купянск и поздравил бойцов с Днем сержанта

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:01 "Плюси" — Минобороны анонсировало программу поддержки для военных

17:58 Трамп подтвердил планы по депортации мигрантов

17:56 Критическая ситуация — когда одесситам вернут свет

17:56 Укрпошта или Новая почта — где выгоднее отправлять посылки

17:54 Минобороны закупило женскую форму для ВСУ почти на 160 млн грн

18:41 На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС

18:36 За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего

18:23 Байден сделал последнюю попытку обратиться к лидерам стран, — СМИ

18:17 Погиб на фронте — Одесчина прощается с известным спортсменом

18:16 Зеленский посетил Купянск и поздравил бойцов с Днем сержанта

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:01 "Плюси" — Минобороны анонсировало программу поддержки для военных

17:58 Трамп подтвердил планы по депортации мигрантов

17:56 Критическая ситуация — когда одесситам вернут свет

17:56 Укрпошта или Новая почта — где выгоднее отправлять посылки

17:54 Минобороны закупило женскую форму для ВСУ почти на 160 млн грн

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам