РФ вироблятиме більше снарядів, якщо не ввести санкції

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: скриншот з відео

Росія зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, аніж країни Європейського Союзу у 2025 році. Це станеться у разі, якщо не впровадити відповідні санкції.

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві.

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За даними української розвідки, наступного року росіяни зможуть виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом, якщо цьому не запобігти.

На думку Сибіги, в першу чергу необхідно перекрити шляхи тіньового флоту Росії для обходу санкцій та продажу енергоносіїв.

"Дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", — сказав міністр.

Раніше Сибіга заявив про налагодження діалогу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом та анонсував зустріч лідерів.

А ГУР повідомляла, що в збитому російському дроні "Охотник" було виявлено компоненти чотирьох західних країн.