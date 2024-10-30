Санкції проти Росії — США ввели нові обмеження на компанії, які допомагають РФ

Білий дім у США. Фото ілюстративне: Конгрес США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання. Це необхідно державі-агресору для підтримки військових потужностей.

Про це йдеться на сайті Мінфіна США у середу, 30 жовтня.

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У список потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав. Серед них: Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд, Туреччина.

Під санкціями опинилися 150 російських компаній, які працюють у сферах оборони, технологій, виробництві та аерокосмічній промисловості, що закуповують або виготовляють готову військову продукцію або ключові компоненти, прекурсори та обладнання, які дають змогу Росії створювати або обслуговувати зброю, яку вона використовує в агресивній війні проти України.

Обмежувальні заходи зачепили також 14 організацій та дев'ять осіб, які сприяли закупівлі сучасної зброї, компонентів і боєприпасів від імені російських кінцевих споживачів, які мають вирішальне значення для підтримки російської військової кампанії. Це стосується і російського міністерства оборони.

Зокрема, санкції зачепили компанії Mirex Havacilik ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Serketi та New Way Group Global Danismanlik Ticaret Limited Sirketi. Їх Головне розвідувальне управління Росії використовувало для сприяння поставкам мікроелектроніки, а також виробничого та випробувального обладнання американського походження.

Крім того, під санкціями опинилися російські Athree Company Limited, Інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, російська академія ракетних та артилерійських наук, Науково-дослідний інститут систем зв'язку та автоматизованих систем управління, Московський авіаційний інститут, Конструкторське бюро "Спектр Інжиніринг" та інші компанії.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз ввів нові санкційні обмеження проти Ірану. Причиною стало постачання ракет іранського виробництва до Росії.

Нагадуємо, що Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію.