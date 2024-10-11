Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива

Білоруський виробник мінеральних добрив "Гродно Азот". Фото: RFE/RL

Білоруський завод "Гродно Азот" створив схему постачання мінеральних добрив в Україні в обхід санкцій. Для цього білоруси відправляли товар до Росії, після чого він йшов до Болгарії, де робили перепакування і фіктивні сертифікати.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Як відомо, білоруський завод "Гродно Азот" відправляв свої мінеральні добрива залізницею до Ростова (Росія). Після цього товар транспортували до порту в болгарському місті Бургас, де перепаковували мішки та перевозили продукцію до порту міста Русе на річці Дунай, також у Болгарії.

Вже з Русе добриво на кораблях везли до Ізмаїльського порту і надавали митникам сертифікати про те, що добрива виготовлені у Туркменістані, хоча міндобрив у цій країні не виготовляють взагалі.

Постачаннями товару до України займалася компанія Agro chain general trading LLC з ОАЕ, яка зареєстрована на громадян Туреччини.

Як причетна до схеми українська компанія

З'ясувалося, що до цього причетна також українська компанія Оскар Оптіма. Правоохоронці порушили проти неї кримінальну справу, адже вона закупляла ці добрива і постачала їх українцям.

За даними слідства, компанія брала участь в як мінімум одному такому постачанні. Вона закупила в Agro chain general trading LLC міндобрива на 1,1 мільйона доларів. Експертиза також підтвердила, що товар, який продавала Оскар Оптіма, ідентичний до продукції, яку роблять в Білорусі. Слідство триває з 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Reuters повідомляв, що Британія посилить контроль за торговими санкціями проти Росії. Для цього країна відкрила новий спеціальний підрозділ.

Також ми писали, що Німеччина продає елітні авто в Росію. Цим займався незалежний автодилер, він, попри санкції, продав і вивіз до РФ кілька розкішних автомобілів загальною вартістю понад 4 млн євро.