Беларусь в обход санкций поставляла в Украину минудобрения через РФ и Болгарию
Белорусский завод "Гродно Азот" создал схему поставки минеральных удобрений в Украину в обход санкций. Для этого белорусы отправляли товар в Россию, после чего он шел в Болгарию, где производили переупаковку и фиктивные сертификаты.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Какую схему придумали в Беларуси
Как известно, белорусский завод "Гродно Азот" отправлял свои минеральные удобрения по железной дороге в Ростов (Россия). После этого товар транспортировали в порт в болгарском городе Бургас, где упаковывали мешки и перевозили продукцию в порт города Русе на реке Дунай, также в Болгарии.
Уже из Русе удобрение на кораблях везли в Измаильский порт и предоставляли таможенникам сертификаты о том, что удобрения изготовлены в Туркменистане, хотя минудобрения в этой стране не производятся вообще.
Поставками товара в Украину занималась компания Agro chain general trading LLC из ОАЭ, зарегистрированная на граждан Турции.
Как причастна к схеме украинская компания
Выяснилось, что к этому также причастна украинская компания Оскар Оптима. Правоохранители возбудили против нее уголовное дело, ведь она закупала эти удобрения и поставляла их украинцам.
По данным следствия, компания участвовала в как минимум одной такой поставке. Она закупила у Agro chain general trading LLC минудобрения на 1,1 миллиона долларов. Экспертиза также подтвердила, что товар, который продавала Оскар Оптима, идентичен продукции, производимой в Беларуси. Следствие продолжается с 2023 года.
Напомним, недавно Reuters сообщал, что Британия ужесточит контроль за торговыми санкциями против России. Для этого страна открыла новое специальное подразделение.
Также мы писали, что Германия продает элитные автомобили в Россию. Этим занимался независимый автодилер, он, несмотря на санкции, продал и вывез в РФ несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 4 млн евро.
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