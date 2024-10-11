Беларусь в обход санкций поставляла в Украину минудобрения

Белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно Азот". Фото: RFE/RL

Белорусский завод "Гродно Азот" создал схему поставки минеральных удобрений в Украину в обход санкций. Для этого белорусы отправляли товар в Россию, после чего он шел в Болгарию, где производили переупаковку и фиктивные сертификаты.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как известно, белорусский завод "Гродно Азот" отправлял свои минеральные удобрения по железной дороге в Ростов (Россия). После этого товар транспортировали в порт в болгарском городе Бургас, где упаковывали мешки и перевозили продукцию в порт города Русе на реке Дунай, также в Болгарии.

Уже из Русе удобрение на кораблях везли в Измаильский порт и предоставляли таможенникам сертификаты о том, что удобрения изготовлены в Туркменистане, хотя минудобрения в этой стране не производятся вообще.

Поставками товара в Украину занималась компания Agro chain general trading LLC из ОАЭ, зарегистрированная на граждан Турции.

Как причастна к схеме украинская компания

Выяснилось, что к этому также причастна украинская компания Оскар Оптима. Правоохранители возбудили против нее уголовное дело, ведь она закупала эти удобрения и поставляла их украинцам.

По данным следствия, компания участвовала в как минимум одной такой поставке. Она закупила у Agro chain general trading LLC минудобрения на 1,1 миллиона долларов. Экспертиза также подтвердила, что товар, который продавала Оскар Оптима, идентичен продукции, производимой в Беларуси. Следствие продолжается с 2023 года.

Напомним, недавно Reuters сообщал, что Британия ужесточит контроль за торговыми санкциями против России. Для этого страна открыла новое специальное подразделение.

Также мы писали, что Германия продает элитные автомобили в Россию. Этим занимался независимый автодилер, он, несмотря на санкции, продал и вывез в РФ несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 4 млн евро.