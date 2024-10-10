Британія змінила механізм контролю за санкціями проти Росії

Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс біля свого офісу. Фото: standard.co.uk

Велика Британія відкрила новий підрозділ щодо торговельних санкцій, який має розширені повноваження для контролю за компаніями, які порушують заборони на експорт послуг до Росії.

Про це повідомило видання Reuters у четвер, 10 жовтня.

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Видання повідомляє, що з лютого 2022 року Британія запровадила санкції на суму понад 26 мільярдів доларів. Головна мета новоствореного підрозділу Управління із застосування торгівельних санкцій (OTSI) — допомагати компаніям дотримуватися встановлених обмежень.

Міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс зазначив, що нове Управління матиме змогу вживати заходів проти порушників та чинити максимальний тиск на "путінський режим".

OTSI накладатиме штрафи на компанії, які порушили санкції, та публічно розкриватиме інформацію про такі випадки. Підрозділ зосередиться на контролі сфери професійних і ділових послуг. Порушення експорту та імпорту товарів перевірятимуть вже наявні структури.

Новий підрозділ матиме повноваження для того, аби відстежувати дії британських громадян, які порушують санкції та працюють у третіх країнах. Це допоможе розширити рамки британського режиму санкцій.

Нагадаємо, раніше посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії.

А тим часом Туреччина закликала зняти санкції з Росії в обмін на мир в Україні.