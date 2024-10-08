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Рада ЄС ухвалила новий механізм санкцій проти РФ

8 жовтня 2024 14:34
Галина Шподарева - редактор
ЄС запровадив новий механізм санкцій проти Росії
Засідання Європейської ради. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Євросоюз офіційно затвердив нові механізми санкцій проти Росії, а саме проти її дестабілізуючої діяльності за кордоном. У ЄС розраховують, що нові правила дозволять накладати обмеження на людей та організації, які підривають цінності та безпеку Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у вівторок, 8 жовтня.

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Як повідомляється у пресрелізі Ради ЄС, завдяки новому механізму ЄС зможе спрямовувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, які залучені до дій і політики уряду рф, які "підривають фундаментальні цінності ЄС і його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також міжнародних організацій і третіх країн".

Розраховується, що ЄС зможе протистояти гібридним загрозам, зокрема:

  • підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій;
  • погрози і саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури;
  • використання скоординованої дезінформації, маніпулювання іноземною інформацією і втручання (FIMI);
  • зловмисна кібердіяльність, використання мігрантів та інша діяльність, що дестабілізує.

"Сьогоднішнє рішення, що ґрунтується на пропозиції Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася завдяки новим операціям на європейській землі", — йдеться в документі. 

Обмеження включають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС. Також фізичним особам зі списку заборонять в'їзд на територію країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, в Туреччині заявили, що зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що США ввели санкції проти мережі, яка залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю. За допомогою неї Росія може продовжувати вести війну в Україні.

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