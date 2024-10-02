Санкції проти Росії — посли ЄС погодили нові обмеження

Європейська рада. Ілюстративне фото: Reuters

Європейський Союз ухвалив новий режим санкцій, спрямований на протидію російським гібридним загрозам. Санкції набудуть чинності наступного тижня, а перелік осіб та організацій буде додано пізніше.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк на своїй сторінці у Х у середу, 2 жовтня.

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Посли Європейського Союзу у середу, 2 жовтня, узгодили новий режим санкцій, спрямований на боротьбу з російськими гібридними загрозами.

"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу. Набуде чинності наступного тижня", — написав Юзвяк.

Раніше він повідомляв, що перелік осіб та організацій, які потраплять під обмеження, буде доданий пізніше. Спочатку, за його словами, ЄС планував запровадити загальний режим санкцій, однак зрештою вирішив зосередитися саме на загрозах, пов’язаних із діями Росії.

Допис Юзвяка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Туреччині заявили, що зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.

Ми повідомляли, що США ввели санкції проти мережі, яка залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю. За допомогою неї Росія може продовжувати вести війну в Україні.