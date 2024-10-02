Санкции против России — послы ЕС согласовали новые ограничения

Европейский совет. Иллюстративное фото: Reuters

Европейский Союз принял новый режим санкций, направленный на противодействие российским гибридным угрозам. Санкции вступят в силу на следующей неделе, а перечень лиц и организаций будет добавлен позже.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк на своей странице в Х в среду, 2 октября.

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Послы Европейского Союза в среду, 2 октября, согласовали новый режим санкций, направленный на борьбу с российскими гибридными угрозами.

"Новый механизм санкций ЕС против гибридных действий России одобрен послами стран-членов Евросоюза. Вступит в силу на следующей неделе", — написал Юзвяк.

Ранее он сообщал, что перечень лиц и организаций, которые попадут под ограничения, будет добавлен позже. Сначала, по его словам, ЕС планировал ввести общий режим санкций, однако в итоге решил сосредоточиться именно на угрозах, связанных с действиями России.

Сообщение Юзвяка. Фото: скриншот

Напомним, в Турции заявили, что снятие санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.

Мы сообщали, что США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей. Посредством нее Россия может продолжать вести войну в Украине.