ЕС ввел новый механизм санкций против России

Заседание Европейского совета. Фото: Reuters

Евросоюз официально утвердил новые механизмы санкций против России, а именно против ее дестабилизирующей деятельности за рубежом. В ЕС рассчитывают, что новые правила позволят налагать ограничения на людей и организации, подрывающие ценности и безопасность Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС во вторник, 8 октября.

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Новый механизм санкций против РФ

Как сообщается в пресс-релизе Совета ЕС, благодаря новому механизму ЕС сможет направлять санкции против физических и юридических лиц, которые вовлечены в действия и политику правительства РФ, которые "подрывают фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также международных организаций и третьих стран".

Рассчитывается, что ЕС сможет противостоять гибридным угрозам, в частности:

подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;

угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;

использование скоординированной дезинформации, манипулирование иностранной информацией и вмешательство (FIMI);

злонамеренная кибердеятельность, использование мигрантов и другая дестабилизирующая деятельность.

"Сегодняшнее решение, основанное на предложении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, является частью ответа ЕС на продолжающуюся кампанию гибридной деятельности России, которая в последнее время усилилась благодаря новым операциям на европейской земле", — говорится в документе.

Ограничения включают замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Также физическим лицам из списка запретят въезд на территорию стран Европейского Союза.

Напомним, в Турции заявили, что снятие санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей. Посредством нее Россия может продолжать вести войну в Украине.