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Британия ужесточит контроль за торговыми санкциями против РФ — что для этого сделают

10 октября 2024 12:14
Яна Юхименко - редактор
Яна Юхименко
редактор
Великобритания изменила механизм контроля за санкциями против России
Министр бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс возле офиса. Фото: standard.co.uk
Яна Юхименко - редактор
Яна Юхименко
редактор

Великобритания открыла новое подразделение по торговым санкциям, которое имеет расширенные полномочия для контроля за компаниями, нарушающими запреты на экспорт услуг в Россию.

Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 10 октября.

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Издание сообщает, что с февраля 2022 года Великобритания ввела санкции на сумму более 26 миллиардов долларов. Главная цель нового Управления по применению торговых санкций (OTSI) — помогать компаниям соблюдать установленные ограничения.

Министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс отметил, что новое Управление сможет принимать меры против нарушителей и оказывать максимальное давление на "путинский режим".

OTSI будет налагать штрафы на нарушившие санкции компании и публично раскрывать информацию о таких случаях. Подразделение будет сосредоточено на контроле сферы профессиональных и деловых услуг. Нарушение экспорта и импорта товаров будет проверяться уже существующими структурами.

Новое подразделение будет иметь полномочия для того, чтобы отслеживать действия британских граждан, нарушающих санкции и работающих в третьих странах. Это поможет расширить рамки британского режима санкций.

Напомним, ранее послы ЕС согласовали новый режим санкций против России.

Тем временем Турция призвала снять санкции с России в обмен на мир в Украине.

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