Німеччина продає розкішні авто в Росію попри санкції

Експорт автомобілів з Німеччини. Ілюстративне фото: dpa

Незалежний автодилер у Німеччині попри санкції продав і вивіз до Росії кілька розкішних автомобілів загальною вартістю понад 4 млн євро. Наразі німецька прокуратура проводить розслідування.

Про це повідомляє німецьке видання Rheinische Post.

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Правоохоронні органи Німеччини з'ясували, що керівник автосалону в Кенігсвінтері поблизу Бонна вдавав, що легально експортував автомобілі класу "люкс" до третіх країн. Однак насправді він продавав їх в Росію. Загалом за короткий час він заробив близько 4 мільйонів євро.

Зараз проти нього ведеться розслідування за підозрою в порушенні Закону про зовнішню торгівлю.

Крім того, слідчі провели в кінці вересня в дилера два обшуки і зібрали чимало доказів. Вони також вилучили два розкішні автомобілі в рамках арешту. Наразі розслідування досі триває.

Нагадаємо, кілька днів тому ЄС ухвалив новий режим санкцій, спрямований на протидію російським гібридним загрозам. Санкції набудуть чинності цього тижня, а перелік осіб та організацій буде додано пізніше.

Також ми повідомляли, що США ввели санкції проти мережі, яка залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю. За допомогою неї Росія може продовжувати вести війну в Україні.