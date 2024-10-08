Германия продает роскошные авто в Россию, несмотря на санкции

Страны ЕС продают роскошные авто в РФ — СМИ раскрыли схему
Независимый автодилер в Германии, несмотря на санкции, продал и вывез в Россию несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 4 млн евро. В настоящее время немецкая прокуратура проводит расследование.
Об этом сообщает немецкое издание Rheinische Post.
Как автомобили из Германии попадают в РФ
Правоохранительные органы Германии выяснили, что руководитель автосалона в Кенигсвинтере близ Бонна делал вид, что легально экспортировал автомобили класса "люкс" в третьи страны. Однако на самом деле он продавал их в Россию. В общей сложности за короткое время он заработал около 4 миллионов евро.
В настоящее время против него ведется расследование по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле.
Кроме того, следователи провели в конце сентября у дилера два обыска и собрали немало доказательств. Они также изъяли два роскошных автомобиля в рамках ареста. Расследование до сих пор продолжается.
Напомним, несколько дней назад ЕС принял новый режим санкций, направленный на противодействие российским гибридным угрозам. Санкции вступят в силу на этой неделе, а перечень лиц и организаций будет добавлен позже.
Также мы сообщали, что США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей. Посредством нее Россия может продолжать вести войну в Украине.
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