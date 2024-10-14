Іранські фізичні особи та компанії потрапили до нового пакета санкцій ЄС

Засідання ЄС. Фото: REUTERS

Європейський Союз ввів нові санкційні обмеження проти Ірану. Причиною стало постачання ракет іранського виробництва до Росії.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС у понеділок, 14 жовтня.

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Нові санкції проти Ірану

Так, санкції були застосовані щодо семи фізичних осіб з Ірану, включно із заступником міністра оборони Сейєда Хамзе Галандарі. Крім нього, до списку увійшли:

посадовець підрозділу "Кудс 190" Корпусу вартових ісламської революції, який бере участь у матеріально-технічних аспектах передачі зброї, зокрема ракет і снарядів Бехнам Шахріарі;

заступник координатора центрального штабу Корпусу вартових ісламської революції, протягом останніх років неодноразово активно рекламував обороноздатність Ірану, включаючи безпілотники та ракети, зокрема в Росії Алі Шадмані;

командувач космічної дивізії аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, який бере участь у розробці іранської ракетної програми Алі Джафарабаді;

керуючий директор компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), що зареєстрована в ЄС та бере участь в іранській програмі БпЛА Мехді Гогердчіан;

військовий аташе посольства Ірану в Росії Реза Хосраві Могаддам;

директор організації аерокосмічної промисловості, зареєстрованої в ЄС, який бере участь у ракетній програмі Ірану Сеїд Мір Ахмад Нушин.

Також під обмеження потрапили сім компаній — три авіакомпанії Iran Air, Saha Airlines й Mahan Air та чотири промислові й транспортні компанії Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company Shahid Haj Ali Movahed Research Center й Teyf Tadbir Engineering Company.

У межах санкцій цим особам заборонено в'їзд на територію ЄС, а їх активи підлягають блокуванням. Водночас компаніям також загрожує блокування активів.

Нагадаємо, Іран передав Росії два супутники власного виробництва для запуску на орбіту Землі.

Також ми писали, що в Індії зріс експорт підсанкційних товарів. Йдеться про передачу мікрочипів та верстатів до Росії.