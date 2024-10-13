Санкції проти Росії — Індія стала одним із найбільших постачальників підсанкційних товарів до РФ

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

В Індії зріс експорт підсанкційних товарів, зокрема мікрочипів і верстатів до Росії. Це стало можливим завдяки великим російським запасам рупій від продажу нафти в Індію.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у суботу, 12 жовтня.

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В Індії зріс експорт товарів до Росії

Згідно зі звітом, Індія продовжує нарощувати експорт підсанкційних товарів до Росії, що частково пов'язано з великими російськими запасами рупій від продажу нафти в Індію.

Цей процес включає постачання технологій подвійного призначення, таких як мікрочипи, схеми та верстати, що використовуються як у цивільних, так і військових цілях.

"Індія стала другим за величиною постачальником заборонених технологій, таких як мікрочипи, схеми та верстати, до Росії — після Китайської Народної Республіки", — йдеться в аналізі.

Як повідомляється, щомісячний індійський експорт цих технологій подвоївся до 60 мільйонів доларів у квітні та травні 2024 року порівняно з попередніми періодами, а в липні цього року сягнув 95 мільйонів доларів.

"Офіційні джерела стверджують, що близько п'ятої частини "чутливих" технологій, імпортованих російською оборонно-промисловою базою, надходить через Індію", — зауважили аналітики.

Зазначається, що великі запаси індійських рупій у Росії, накопичені внаслідок продажу нафти, стали одним із факторів, які дозволили збільшити російський імпорт з Індії.

За даними Financial Times, Росія таємно закуповує чутливу електроніку в Індії через "значні запаси" індійських рупій, накопичені російськими банками завдяки збільшенню продажів нафти до І

"Незрозуміло, якою мірою приватний індійський бізнес або державні підприємства експортують ці технології до Росії, але індійські фірми, як видається, однак, допомагають Росії підтримувати військові дії в Україні", — йдеться у звіті.

Повідомлення про передачу індійських артилерійських снарядів через європейських посередників в Україну також спричинили напруженість у російсько-індійських відносинах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Лідери обговорили посилення співпраці на міжнародних платформах та реалізацію Формули миру.

Ми писали, що в серпні цього року до України приїжджав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він заявляв, що прибув до України із посланням миру.