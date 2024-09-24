Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США та прем'єр-міністром Індії

Робочий візит Президента України до США. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Лідери обговорили посилення співпраці на міжнародних платформах та реалізацію Формули миру.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Індії

Як зазначив Єрмак, під час зустрічі Президент України разом із прем'єр-міністром Індії говорили про посилення нашої взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема, в ООН та G20, а також реалізацію Формули миру й підготовку до другого Саміту миру.

Зеленський зустрівся із сенаторами США

Крім того, Зеленський провів важливу зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Повідомляється, що участь у ній взяли сенатори Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та конгресмен Грегорі Мікс.

Основною темою стали питання поточної безпекової ситуації, перспективи на наступний рік та підготовка Росії.

"Нам потрібні рішучі дії і підтримка нашого Плану перемоги", — написав Єрмак.

Нагадаємо, після офіційного приїзду Президента України разом із дружиною Оленою Зеленською до США, Зеленський обговорив підтримку нашої країни із губернатором Пенсильванії.

Також у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.