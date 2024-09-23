Встреча Зеленского с Кишидой в США – детали разговора

Премьер-министр Японии Фумио Кишида и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Укринформ

В понедельник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры говорили о войне на Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

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В ходе встречи Зеленский вручил Кишиди орден Князя Ярослава Мудрого первой степени за мощную поддержку Украины в войне с Россией.

"Это награда от всего украинского народа за мощную поддержку, которую оказывает Япония с начала полномасштабного российского вторжения", — сказал Зеленский.

Зеленский вручил Кишиди орден Князя Ярослава Мудрого первой ступени. Фото: Укринформ

Украинский лидер поблагодарил японского премьера за финансовую и гуманитарную помощь, многочисленные технические проекты и поддержку Саммита мира и Формулы мира.

Он отметил, что между Украиной и Японией закладывается "мостик в стратегическое партнерство".

Кишида подчеркнул, что Япония с начала войны заняла жесткую позицию против России, поскольку она подрывает международную правовую основу, и заверил, что Токио продолжит активно поддерживать Украину. Он подчеркнул, что страна и дальше будет активно поддерживать Украину.

Ранее в Нью-Йорке состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Напомним, что Зеленский получил награду The Golden Plate Award. Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев войны России против Украины и всего цивилизованного мира станут решающими.