Зустріч Зеленського з Кішідою у США — деталі розмови

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Укрінформ

У понеділок, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідери говорили про війну в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Під час зустрічі Зеленський вручив Кішіді орден Князя Ярослава Мудрого першого ступеня за потужну підтримку України у війні з Росією.

"Це нагорода від усього українського народу за потужну підтримку, яку надає Японія від початку повномасштабного російського вторгнення", —сказав Зеленський.

Зеленський вручив Кішіді орден Князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Фото: Укрінформ

Український лідер подякував японському прем’єру за фінансову та гуманітарну допомогу, численні технічні проєкти та підтримку Саміту миру й Формули миру.

Він зазначив, що між Україною та Японією закладається "місток до стратегічного партнерства".

Кішіда підкреслив, що Японія з початку війни зайняла тверду позицію проти Росії, оскільки вона підриває міжнародну правову основу, і запевнив, що Токіо продовжить активно підтримувати Україну. Він наголосив, що країна й надалі активно підтримуватиме Україну.

Раніше у Нью-Йорку відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Нагадаємо, що Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award. Він наголосив, що наступні кілька місяців війни Росії проти України та усього цивілізованого світу стануть вирішальними.