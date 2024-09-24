Зеленский провел встречу с членами Конгресса США и премьер-министром Индии

Рабочий визит Президента Украины в США. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили усиление сотрудничества на международных платформах и реализацию Формулы мира.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram во вторник, 24 сентября.

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Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии

Как отметил Ермак, во время встречи Президент Украины вместе с премьер-министром Индии говорили об усилении нашего взаимодействия на международных площадках, в частности, в ООН и G20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

Зеленский встретился с сенаторами США

Кроме того, Зеленский провел важную встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Сообщается, что участие в ней приняли сенаторы Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и конгрессмен Грегори Микс.

Основной темой стали вопросы текущей ситуации безопасности, перспективы на следующий год и подготовка России.

"Нам нужны решительные действия и поддержка нашего Плана победы", — написал Ермак.

Напомним, после официального приезда Президента Украины вместе с супругой Еленой Зеленской в США, Зеленский обсудил поддержку нашей страны с губернатором Пенсильвании.

Также в Нью-Йорке состоялась встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.