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В ISW объяснили, как вырос экспорт подсанкционных товаров из Индии в РФ

13 октября 2024 07:33
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Санкции против России — Индия стала одним из крупнейших поставщиков подсанкционных товаров в РФ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Индии вырос экспорт подсанкционных товаров, в частности микрочипов и станков в Россию. Это стало возможным благодаря обширным российским запасам рупий от продажи нефти в Индию.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в субботу, 12 октября.

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В Индии вырос экспорт товаров в Россию

Согласно отчету, Индия продолжает наращивать экспорт подсанкционных товаров в Россию, что частично связано с большими российскими запасами рупий от продажи нефти в Индию.

Этот процесс включает поставки технологий двойного назначения, таких как микрочипы, схемы и станки, используемые как в гражданских, так и военных целях.

"Индия стала вторым по величине поставщиком запрещенных технологий, таких как микрочипы, схемы и станки, в Россию - после Китайской Народной Республики", — говорится в анализе.

Как сообщается, ежемесячный индийский экспорт этих технологий удвоился до 60 миллионов долларов в апреле и мае 2024 года по сравнению с предыдущими периодами, а в июле этого года достиг 95 миллионов долларов.

"Официальные источники утверждают, что около пятой части "чувствительных" технологий, импортируемых российской оборонно-промышленной базой, поступает через Индию", — отметили аналитики.

Отмечается, что большие запасы индийских рупий в России, накопленные в результате продажи нефти, стали одним из факторов, которые позволили увеличить российский импорт из Индии.

По данным Financial Times, Россия тайно закупает чувствительную электронику в Индии из-за "значительных запасов" индийских рупий, накопленных российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.

"Непонятно, в какой степени частный индийский бизнес или государственные предприятия экспортируют эти технологии в Россию, но индийские фирмы, как представляется, тем не менее, помогают России поддерживать военные действия в Украине", — говорится в отчете.

Сообщения о передаче индийских артиллерийских снарядов через европейских посредников в Украину также вызвали напряженность в российско-индийских отношениях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили усиление сотрудничества на международных платформах и реализацию Формулы мира.

Мы писали, что в августе этого года в Украину приезжал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявлял, что прибыл в Украину с посланием миру.

санкции против России Индия нефть экспорт Россия

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