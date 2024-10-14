Иранские физические лица и компании попали в новый пакет санкций ЕС

Заседание ЕС. Фото: REUTERS

Европейский Союз ввел новые санкционные ограничения против Ирана. Причиной стали поставки ракет иранского производства в Россию.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС в понедельник, 14 октября.

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Новые санкции против Ирана

Так, санкции были применены в отношении семи физических лиц из Ирана, включая заместителя министра обороны Сейеда Хамзе Галандари. Кроме него, в список вошли:

чиновник подразделения "Кудс 190" Корпуса стражей исламской революции, который участвует в материально-технических аспектах передачи оружия, в том числе ракет и снарядов Бехнам Шахриари;

заместитель координатора центрального штаба Корпуса стражей исламской революции, в последние годы неоднократно активно рекламировал обороноспособность Ирана, включая беспилотники и ракеты, в частности в России Али Шадмани;

командующий космической дивизией аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, который участвувал в разработке иранской ракетной программы Али Джафарабади;

управляющий директор компании Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), зарегистрированной в ЕС и участвующей в иранской программе БпЛА Мехди Гогердчиан;

военный атташе посольства Ирана в России Реза Хосрави Могаддам;

директор организации аэрокосмической промышленности, зарегистрированной в ЕС, который принимает участие в ракетной программе Ирана Сеид Мир Ахмад Нушин.

Также под ограничения попали семь компаний — три авиакомпании Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air и четыре промышленных и транспортных компаний Basamad Electronic Pouya Engineering Co.

В рамках санкций этим лицам запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы блокируются. В то же время компаниям также угрожает блокировка активов.

Напомним, Иран передал России два спутника собственного производства для запуска на орбиту Земли.

Также мы писали, что в Индии вырос экспорт подсанкционных товаров. Речь идет о передаче микрочипов и станков в Россию.