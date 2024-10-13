Росія отримала від Ірану спутники для запуску на орбіту

Іранські дослідники та супутники. Фото: tasnimnews.com

Іран передав Росії два супутники свого виробництва. Їх повинні запустити на орбіту.

Про це повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

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Передача Росії іранських супутників

Зазначається, що супутники були "розроблені приватною компанією", однак це продовжує свідчити про тісну співпрацю Москви і Тегерана в технічній, науковій і військовій сферах.

У повідомленні зазначено, що супутник Kowsar призначений для точного землеробства та картографії, а Hodhod є комунікаційним супутником, що забезпечує інтернет-зв'язок. Точна дата запуску не була вказана.

Росія запустила іранські супутники на орбіту в лютому та в 2022 році, що викликало занепокоєння Вашингтона. За інформацією Washington Post з посиланням на західні розвідки, Росія нібито планує використовувати супутники для військових цілей в Україні декілька місяців, перш ніж передати контроль Ірану. Тегеран спростував ці звинувачення.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін приїхав до Тегерана для переговорів з іранськими лідерами, на яких обговорювали посилення співпраці між двома країнами та стратегічне партнерство.

Також президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що з моменту його вступу на посаду в кінці липня Іран не передавав Росії жодної зброї.