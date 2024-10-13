Росія отримала від Ірану спутники для запуску на орбіту

Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту
Іран передав Росії два супутники свого виробництва. Їх повинні запустити на орбіту.
Про це повідомляє інформаційне агентство Tasnim.
Передача Росії іранських супутників
Зазначається, що супутники були "розроблені приватною компанією", однак це продовжує свідчити про тісну співпрацю Москви і Тегерана в технічній, науковій і військовій сферах.
У повідомленні зазначено, що супутник Kowsar призначений для точного землеробства та картографії, а Hodhod є комунікаційним супутником, що забезпечує інтернет-зв'язок. Точна дата запуску не була вказана.
Росія запустила іранські супутники на орбіту в лютому та в 2022 році, що викликало занепокоєння Вашингтона. За інформацією Washington Post з посиланням на західні розвідки, Росія нібито планує використовувати супутники для військових цілей в Україні декілька місяців, перш ніж передати контроль Ірану. Тегеран спростував ці звинувачення.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін приїхав до Тегерана для переговорів з іранськими лідерами, на яких обговорювали посилення співпраці між двома країнами та стратегічне партнерство.
Також президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що з моменту його вступу на посаду в кінці липня Іран не передавав Росії жодної зброї.
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