Россия получила от Ирана спутники для запуска на орбиту от Ирана

Иран передал России два спутника для запуска на орбиту
Иран передал России два спутника своего производства. Их должны запустить на орбиту.
Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.
Передача России иранских спутников
Отмечается, что спутники были "разработаны частной компанией", однако это продолжает свидетельствовать о тесном сотрудничестве Москвы и Тегерана в технической, научной и военной сферах.
В сообщении указано, что спутник Kowsar предназначен для точного земледелия и картографии, а Hodhod является коммуникационным спутником, обеспечивающим интернет-связь. Точная дата запуска не была указана.
Россия запустила иранские спутники на орбиту в феврале и в 2022 году, что вызвало беспокойство Вашингтона. По информации Washington Post со ссылкой на западные разведки, Россия якобы планирует использовать спутники для военных целей в Украине несколько месяцев, прежде чем передать контроль Ирану. Тегеран опроверг эти обвинения.
Напомним, недавно премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами, на которых обсуждали усиление сотрудничества между двумя странами и стратегическое партнерство.
Также президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что с момента его вступления в должность в конце июля Иран не передавал России никакого оружия.
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