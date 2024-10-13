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Иран передал России два спутника для запуска на орбиту

13 октября 2024 14:01
Аркадий Пастула - Редактор
Россия получила от Ирана спутники для запуска на орбиту от Ирана
Иранские исследователи и спутники. Фото: tasnimnews.com
Аркадий Пастула - Редактор

Иран передал России два спутника своего производства. Их должны запустить на орбиту.

Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

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Отмечается, что спутники были "разработаны частной компанией", однако это продолжает свидетельствовать о тесном сотрудничестве Москвы и Тегерана в технической, научной и военной сферах.

В сообщении указано, что спутник Kowsar предназначен для точного земледелия и картографии, а Hodhod является коммуникационным спутником, обеспечивающим интернет-связь. Точная дата запуска не была указана.

Россия запустила иранские спутники на орбиту в феврале и в 2022 году, что вызвало беспокойство Вашингтона. По информации Washington Post со ссылкой на западные разведки, Россия якобы планирует использовать спутники для военных целей в Украине несколько месяцев, прежде чем передать контроль Ирану. Тегеран опроверг эти обвинения.

Напомним, недавно премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами, на которых обсуждали усиление сотрудничества между двумя странами и стратегическое партнерство.

Также президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что с момента его вступления в должность в конце июля Иран не передавал России никакого оружия.

россия Иран космос спутник исследование

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