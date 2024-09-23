Іран готовий до переговорів із Заходом щодо війни в Україні — президент Пезешкіан

Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото: Reuters

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про готовність до переговорів із Заходом щодо війни Росії проти України. Зокрема, він засудив російську агресію.

Про це він повідомив під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє The Guardian у понеділок, 23 вересня.

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Також Пезешкіан заперечував надання ракет Москві та заявив, що Іран ніколи не схвалював російську агресію проти України.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", — зазначив президент Ірану.

Нагадаємо, Росія отримала від Ірану балістичні ракети ближньої дії Fath-360. Вони здатні доставляти 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів.

Також завдяки супутниковій розвідці аерокосмічної компанії Maxar вдалось знайти російський корабель, що доставив до РФ з Ірану балістичні ракети Fath-360. Повідомляється, що судно перевозило 220 ракет через Каспійське море.