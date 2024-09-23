Иран готов к переговорам с Западом по войне в Украине — президент Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото: Reuters

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам с Западом по поводу войны России против Украины. В частности, он осудил российскую агрессию.

Об этом он сообщил, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает The Guardian в понедельник, 23 сентября.

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Также Пезешкиан отрицал предоставление ракет Москве и заявил, что Иран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины.

"Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", — отметил президент Ирана.

Напомним, Россия получила от Ирана баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Они способны доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

Также благодаря спутниковой разведке аэрокосмической компании Maxar удалось обнаружить российский корабль, доставивший в РФ из Ирана баллистические ракеты Fath-360. Сообщается, что судно перевозило 220 ракет через Каспийское море.