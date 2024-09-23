Иран готов к переговорам с Западом по войне в Украине — президент Пезешкиан

Президент Ирана выразил готовность к переговорам относительно войны в Украине
Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам с Западом по поводу войны России против Украины. В частности, он осудил российскую агрессию.
Об этом он сообщил, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает The Guardian в понедельник, 23 сентября.
Президент Ирана о войне в Украине
Также Пезешкиан отрицал предоставление ракет Москве и заявил, что Иран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины.
"Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", — отметил президент Ирана.
Напомним, Россия получила от Ирана баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Они способны доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.
Также благодаря спутниковой разведке аэрокосмической компании Maxar удалось обнаружить российский корабль, доставивший в РФ из Ирана баллистические ракеты Fath-360. Сообщается, что судно перевозило 220 ракет через Каспийское море.
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