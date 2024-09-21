Іран надав Росії балістичні ракети Fath-360, але без пускових установок

Fath-360. Фото: Tasnim news

Іран поставив російським окупантам балістичні ракети Fath-360. Однак Тегеран не надав мобільні пускові установки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, серед яких європейський дипломат, представник європейської розвідки і американський чиновник у суботу, 21 вересня.

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За словами джерел, невідомо, чому Іран не поставив пускові установки для ракет Fath-360, що викликає питання про майбутнє використання цієї зброї.

Американський чиновник повідомив, що Тегеран не надіслав Росії пускові установки на момент, коли США оголосили про постачання зброї з Ірану.

Експерти вважають, що є декілька причин, чому пускові установки не були відправлені. Одна з них полягає в тому, що Росія може планувати адаптувати вантажівки для перевезення ракет, як це зробив Іран. Інша причина — відмова Ірану від постачання пускових установок може створити можливості для нових переговорів із західними державами щодо зменшення напруженості.

Reuters пише, що російське вантажне судно "Порт Оля-3", яке знаходиться під санкціями США, кілька разів здійснювало рейси між іранським портом Амірабад на Каспійському морі та російським портом Оля з травня по 12 вересня.

За словами експерта з іранських ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Гінца одна з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може полягати в тому, що цивільні вантажівки, модифіковані Іраном для запуску ракет, не є достатньо міцними для експлуатації в умовах пересіченої місцевості під час суворої зими в Україні.

Нагадаємо, Росія отримала від Ірану балістичні ракети ближньої дії Fath-360. Вони здатні доставляти 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів.

Також завдяки супутниковій розвідці аерокосмічної компанії Maxar вдалось знайти російський корабель, що доставив до РФ з Ірану балістичні ракети Fath-360. Повідомляється, що судно перевозило 220 ракет через Каспійське море.