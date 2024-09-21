Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Иран передал России ракеты Fath-360 без пусковых установок, — Reuters arrow

Иран передал России ракеты Fath-360 без пусковых установок, — Reuters

21 сентября 2024 18:49
Аркадий Пастула - Редактор
Иран предоставил России баллистические ракеты Fath-360, но без пусковых установок
Fath-360. Фото: Tasnim news
Аркадий Пастула - Редактор

Иран поставил российским оккупантам баллистические ракеты Fath-360. Однако Тегеран не предоставил мобильные пусковые установки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, в числе которых европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник в субботу, 21 сентября.

Читайте также:

Иран передал РФ ракеты без пусковых установок

По словам источников, неизвестно почему Иран не поставил пусковые установки для ракет Fath-360, что вызывает вопрос о будущем использовании этого оружия.

Американский чиновник сообщил, что Тегеран не направил России пусковые установки на момент, когда США объявили о поставках оружия из Ирана.

Эксперты считают, что есть несколько причин, почему пусковые установки не были отправлены. Одна из них заключается в том, что Россия может планировать адаптировать грузовики для перевозки ракет, как это сделал Иран. Другая причина — отказ Ирана от поставок пусковых установок может создать возможности для новых переговоров с западными государствами по уменьшению напряженности.

Reuters пишет, что находящееся под санкциями российское грузовое судно "Порт Оля-3" несколько раз осуществляло рейсы между иранским портом Амирабад на Каспийском море и российским портом Оля с мая по 12 сентября.

По словам эксперта по иранским ракетам из Международного института стратегических исследований Фабиана Гинца одна из причин, почему Иран не направил пусковые установки, может заключаться в том, что гражданские грузовики, модифицированные Ираном для запуска ракет, не являются достаточно прочными для эксплуатации в условиях пересеченной местности под время суровой зимы в Украине.

Напомним, Россия получила от Ирана баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Они способны доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

Также благодаря спутниковой разведке аэрокосмической компании Maxar удалось обнаружить российский корабль, доставивший в РФ из Ирана баллистические ракеты Fath-360. Сообщается, что судно перевозило 220 ракет через Каспийское море.

россия Иран военная помощь военная техника ракеты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:13 Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине — в чем причина

19:12 Обстрел Кривого Рога — сколько пострадавших в больнице

19:11 Дома в Одессе затапливает канализацией — в мэрии назвали виновных

19:06 Зеленский призвал украинцев почтить павших защитников минутой молчания 1 октября

18:49 Иран передал России ракеты Fath-360 без пусковых установок, — Reuters

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

18:33 В одной из громад Одесчины ввели бесплатное питание для школьников

18:29 Военные поразили автомобиль и места сосредоточения захватчиков на Волчанском направлении

18:09 В сети показали последствия удара по российскому складу с северокорейскими снарядами

17:52 Жуткое ДТП в Одесской области — людей пришлось вырезать из машины

17:52 Малиновского вынесли с поля на носилках в матче чемпионата Италии

19:13 Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине — в чем причина

19:12 Обстрел Кривого Рога — сколько пострадавших в больнице

19:11 Дома в Одессе затапливает канализацией — в мэрии назвали виновных

19:06 Зеленский призвал украинцев почтить павших защитников минутой молчания 1 октября

18:49 Иран передал России ракеты Fath-360 без пусковых установок, — Reuters

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

18:33 В одной из громад Одесчины ввели бесплатное питание для школьников

18:29 Военные поразили автомобиль и места сосредоточения захватчиков на Волчанском направлении

18:09 В сети показали последствия удара по российскому складу с северокорейскими снарядами

17:52 Жуткое ДТП в Одесской области — людей пришлось вырезать из машины

17:52 Малиновского вынесли с поля на носилках в матче чемпионата Италии

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации