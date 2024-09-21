Иран предоставил России баллистические ракеты Fath-360, но без пусковых установок

Fath-360. Фото: Tasnim news

Иран поставил российским оккупантам баллистические ракеты Fath-360. Однако Тегеран не предоставил мобильные пусковые установки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, в числе которых европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник в субботу, 21 сентября.

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По словам источников, неизвестно почему Иран не поставил пусковые установки для ракет Fath-360, что вызывает вопрос о будущем использовании этого оружия.

Американский чиновник сообщил, что Тегеран не направил России пусковые установки на момент, когда США объявили о поставках оружия из Ирана.

Эксперты считают, что есть несколько причин, почему пусковые установки не были отправлены. Одна из них заключается в том, что Россия может планировать адаптировать грузовики для перевозки ракет, как это сделал Иран. Другая причина — отказ Ирана от поставок пусковых установок может создать возможности для новых переговоров с западными государствами по уменьшению напряженности.

Reuters пишет, что находящееся под санкциями российское грузовое судно "Порт Оля-3" несколько раз осуществляло рейсы между иранским портом Амирабад на Каспийском море и российским портом Оля с мая по 12 сентября.

По словам эксперта по иранским ракетам из Международного института стратегических исследований Фабиана Гинца одна из причин, почему Иран не направил пусковые установки, может заключаться в том, что гражданские грузовики, модифицированные Ираном для запуска ракет, не являются достаточно прочными для эксплуатации в условиях пересеченной местности под время суровой зимы в Украине.

Напомним, Россия получила от Ирана баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Они способны доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров.

Также благодаря спутниковой разведке аэрокосмической компании Maxar удалось обнаружить российский корабль, доставивший в РФ из Ирана баллистические ракеты Fath-360. Сообщается, что судно перевозило 220 ракет через Каспийское море.