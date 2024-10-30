Санкции против России — США ввели новые ограничения на компании, помогающие РФ

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Министерство финансов США ввело санкции против 275 человек и организаций, участвующих в поставке в Россию передовых технологий и оборудования. Это необходимо государству-агрессору для поддержки военных мощностей.

Об этом говорится на сайте Минфина США в среду, 30 октября.

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В список попали как физические лица, так и находящиеся в юрисдикции 17 государств сети. Среди них Индия, Китай, Швейцария, Таиланд, Турция.

Под санкциями оказались 150 российских компаний, работающих в сферах обороны, технологий, производстве и аэрокосмической промышленности, закупающих или производящих готовую военную продукцию или ключевые компоненты, прекурсоры и оборудование, позволяющие России создавать или обслуживать оружие, которое оно использует в агрессивной войне против Украины.

Ограничительные меры затронули также 14 организаций и девять человек, способствовавших закупке современного оружия, компонентов и боеприпасов от имени российских конечных потребителей, имеющих решающее значение для поддержки российской военной кампании. Это касается и российского министерства обороны.

В частности, санкции коснулись компаний Mirex Havacilik ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Serketi и New Way Group Global Danismanlik Ticaret Limited Sirketi. Их Главное разведывательное управление России использовало для содействия поставкам микроэлектроники, а также производственному и испытательному оборудованию американского происхождения.

Кроме того, под санкциями оказались российские Athree Company Limited, Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники, российская академия ракетных и артиллерийских наук, Научно-исследовательский институт систем связи и автоматизированных систем управления, Московский авиационный институт, Конструкторское бюро "Спектр Инжиниринг" и другие компании.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел новые санкционные ограничения против Ирана. Причиной стали поставки ракет иранского производства в Россию.

Напомним, что Беларусь в обход санкций поставляла в Украину минудобрения через Россию и Болгарию.