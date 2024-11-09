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Сибига предупредил об увеличении производства российских снарядов

9 ноября 2024 19:12
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ будет производить больше снарядов, если не ввести санкции
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем страны Европейского Союза в 2025 году. Это произойдет в случае, если не ввести соответствующие санкции.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.

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По данным украинской разведки, в следующем году россияне смогут производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза вместе, если этого не предотвратить.

По мнению Сибиги, в первую очередь необходимо перекрыть пути теневого флота России для обхода санкций и продаж энергоносителей.

"Очень важно, чтобы дальнейшие ужесточения санкционной политики Евросоюза, наших партнеров, фокусировались также и на этом аспекте", — сказал министр.

Ранее Сибига заявил о налаживании диалога между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и анонсировал встречу лидеров.

А ГУР сообщала, что во сбитом российской дроне "Охотник" были обнаружены компоненты четырех западных стран.

МИД Андрей Сибига боеприпасы война в Украине Россия санкции против России

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