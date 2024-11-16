Ракети українського виробництва — Зеленський заявив про чотири нові види

Володимир Зеленський. Фото: Associated Press

На сьогодні українська армія — одна з найпотужніших у світі, а за рівнем технологічного розвитку війська України стали найсильнішими в Європі. Наразі держава працює над виробництвом власної зброї, зокрема й ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Українському радіо в суботу, 16 листопада.

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Україна виготовила чотири види ракет

За словами президента, серед іншої зброї, яку розробила Україна, — кілька видів ракет. Наразі тривають їхні випробування.

"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі — морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", — сказав Зеленський.

Очільник держави заявив, що для виробництва власної зброї Україна заклала багато грошей ззовні. Він також додав, що в державному бюджеті на 2025 рік передбачено велику частину коштів на виробництво зброї.

"Наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення — 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", — сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Президент наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї.

Українське Міністерство закордонних справ спростувало інформацію видання The Times про те, що Україна нібито має намір створити ядерну зброю.