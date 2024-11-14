Створення ядерної зброї в Україні — експерти пояснили, чому це неможливо

Випробування нової ракети США. Фото: Департамент оборони США

Експерти відреагували на матеріал The Times щодо можливості створення ядерної зброї в Україні. Вони наголосили, що це повна нісенітниця, та спростували інформацію.

Про це повідомляє Sky News у четвер, 14 листопада.

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Створення української ядерної бомби

План, оприлюднений The Times, щодо створення примітивної атомної бомби на основі технологій 80-річної давнини, спричинив насмішки серед ядерних експертів.

Фахівці зазначають, що Україна дійсно має близько 7 тонн плутонію, але він знаходиться у відпрацьованих паливних стрижнях з атомних електростанцій. Для його видобутку необхідний завод з переробки, який в Україні відсутній.

"Щоб відновити свій ядерний статус, перш за все, Україні доведеться побудувати завод із сепарації, на що підуть роки і сотні мільярдів доларів. При цьому будівельний майданчик, напевне, стане головним об’єктом для російських атак", — зазначають експерти.

Нагадаємо, українське Міністерство закордонних справ спростувало публікацію The Times, підкресливши, що країна не має наміру створювати таку зброю.

Раніше очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що якби Росія не володіла ядерною зброєю, Альянс міг би ввести війська на територію України.