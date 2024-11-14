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Создание ядерного оружия в Украине — эксперты опровергли

14 ноября 2024 17:18
Аркадий Пастула - Редактор
Создание ядерного оружия в Украине — эксперты объяснили, почему это невозможно
Испытания новой ракеты США. Фото: Департамент обороны США
Аркадий Пастула - Редактор

Эксперты отреагировали на материал The Times о возможности создания ядерного оружия в Украине. Они отметили, что это полная глупость и опровергли информацию.

Об этом сообщает Sky News в четверг, 14 ноября.

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План, обнародованный The Times, по созданию примитивной атомной бомбы на основе технологий 80-летней давности, вызвал насмешки среди ядерных экспертов.

Специалисты отмечают, что Украина действительно имеет около 7 тонн плутония, но он находится в отработанных топливных стержнях с атомных электростанций. Для его добычи необходим завод по переработке, который в Украине отсутствует.

"Чтобы восстановить свой ядерный статус, прежде всего, Украине придется построить завод по сепарации, на что уйдут годы и сотни миллиардов долларов. При этом строительная площадка, наверное, станет главным объектом для российских атак", — отмечают эксперты.

Напомним, украинское Министерство иностранных дел опровергло публикацию The Times, подчеркнув, что страна не намерена создавать такое оружие.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы Россия не владела ядерным оружием, Альянс мог бы ввести войска на территорию Украины.

война Украина АЭС ядерное оружие бомба

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