Міністерство закордонних справ заявило, що Україна не планує створювати ядерну зброю

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: МЗС

Нещодавно видання The Times написало, що Україна протягом кількох місяців може розробити ядерну зброю. У відповідь українське Міністерство закордонних справ спростувало цю публікацію заявивши, що країна не має наміру її створювати.

Про це написав безпосередньо речник МЗС України Георгій Тихий на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Тихий наголосив, що Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерною зброї (ДНЯЗ), тісно співпрацює з МАГАТЕ і є прозорою для перевірки.

"Україна дотримується ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях", — написав він.

Зазначимо, що у матеріалі The Times йшла мова про те, що Україна протягом місяців може розробити елементарну ядерну зброю, яка є подібною до тої, яку Сполучені Штати скинули на Нагасакі (Японія) у 1945 році. В публікації такий сценарій називають можливим для того, щоб зупинити Російську Федерацію, якщо США під керівництвом новообраного президента Дональда Трампа припинять військову допомогу Україні.

Нагадаємо, днями у мережі з’явилось супутникове зображення спорядження російської ядерної ракети Р-30 "Булава". Ця ракета розміщується на атомних підводних крейсерах.

Також ми писали про те, що колишня прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що останні дні на своїй посаді у 2022 році вона провела в готовності до застосування Росією ядерної зброї по Україні. Влада країни проводила кризові наради стосовно цього.