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В МИДе заявили, что Украина не планирует создавать ядерное оружие

14 ноября 2024 03:09
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Министерство иностранных дел заявило, что Украина не планирует создавать ядерное оружие
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: МИД
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Недавно издание The Times написало, что Украина в течение нескольких месяцев может разработать ядерное оружие. В ответ украинское Министерство иностранных дел опровергло эту публикацию, заявив, что страна не намерена его создавать.

Об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети Х.

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Тихий подчеркнул, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является прозрачной для проверки.

"Украина придерживается ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", — написал он.

Отметим, что в материале The Times шла речь о том, что Украина в течение месяцев может разработать элементарное ядерное оружие, подобное тому, которое Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки (Япония) в 1945 году. В публикации такой сценарий называют возможным для того, чтобы остановить Российскую Федерацию, если США под руководством новоизбранного президента Дональда Трампа прекратят военную помощь Украине.

Напомним, на днях в сети появилось спутниковое изображение снаряжения российской ядерной ракеты Р-30 "Булава". Эта ракета размещается на атомных подводных крейсерах.

Также мы писали о том, что бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что последние дни на своем посту в 2022 году она провела в готовности к применению Россией ядерного оружия по Украине. Власти страны проводили кризисные совещания по этому поводу.

США Украина ядерное оружие война в Украине Россия

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