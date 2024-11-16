Ракеты украинского производства — Зеленский заявил о четырех новых видах.

Владимир Зеленский. Фото: Associated Press

Сегодня украинская армия — одна из самых мощных в мире, а по уровню технологического развития войска Украины стали сильнейшими в Европе. В настоящее время государство работает над производством собственного оружия, в том числе ракет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио в субботу, 16 ноября.

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По словам президента, среди другого оружия, которое разработала Украина, есть и несколько видов ракет. В настоящее время продолжаются их испытания.

"У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее — морские дроны, уничтожившие большое количество Черноморского флота РФ", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что для производства собственного оружия Украина заложила много денег. Он также добавил, что в государственном бюджете на 2025 год предусмотрена большая часть средств на производство оружия.

"Например, только на наши дроны, на внутренние заказы — 775 миллиардов гривен на 2025 год. У нас эти деньги уже есть. И это только наши деньги. И плюс все остальные гарантированные финансы от партнеров", — сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия.

Украинское Министерство иностранных дел опровергло информацию издания The Times о том, что Украина якобы намерена создать ядерное оружие.