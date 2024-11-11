Військова допомога Україні — ЄС надасть мільйон снарядів для артилерії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У Курській області Сили оборони стримують 50 тисяч особового складу російської армії. Україні необхідна далекобійна зброя від партнерів для зменшення бойової сили Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 листопада.

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Зеленський повідомив про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який проінформував щодо ситуації на фронті.

За даними глави держави, увага зосереджена безпосередньо на Курському напрямку, де Сили оборони стримують близько 50 тисяч російських військових.

"Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ — 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який залучений у цих боях", — сказав Зеленський.

Він також відзначив бійців, які завдають ударів по ворожих базах, логістиці та в тилу. Як зазначив президент, атаки по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку РФ використовує на фронті.

"Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів — від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії", — наголосив глава держави.

За його словами, до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для артилерії.

"Розмовляв із міністром оборони Естонії. Нещодавно у Києві було пошкоджено будинок, де розташована резиденція посла Естонії. Це один із численних доказів, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва", — зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що в наступному санкційному пакеті ЄС важливо вдарити по схемах обходу санкцій Росією.

"Всі, хто продовжують таку торгівлю з РФ, повинні чітко розуміти наслідки. Мир завдяки силі — це, зокрема, завдяки силі санкцій", — сказав президент України.

Нагадаємо, 11 листопада Зеленський провів засідання Ставки. Було прийняте рішення про підсилення Курахівського та Покровського напрямків та вдосконалення оснащення мобільних вогневих груп.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці у Кривому Розі. Президент заявив, що Україні потрібна посилена військова допомога для захисту від російського терору.