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Украина получит миллион снарядов — обращение Зеленского

11 ноября 2024 20:20
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Военная помощь Украине — ЕС предоставит миллион снарядов для артиллерии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Курской области Силы обороны сдерживают 50 тысяч личного состава российской армии. Украине необходимо дальнобойное оружие от партнеров для уменьшения боевой силы России.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября.

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Зеленский сообщил о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который проинформировал о ситуации на фронте.

По данным главы государства, внимание сосредоточено непосредственно на Курском направлении, где Силы обороны сдерживают около 50 тысяч российских военных.

"Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск — 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое задействовано в этих боях", — сказал Зеленский.

Он также отметил бойцов, которые наносят удары по вражеским базам, логистике и в тылу. Как отметил президент, атаки по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую РФ использует на фронте.

"Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров — от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России", — подчеркнул глава государства.

По его словам, до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине миллиона снарядов для артиллерии.

"Разговаривал с министром обороны Эстонии. Недавно в Киеве был поврежден дом, где расположена резиденция посла Эстонии. Это одно из многочисленных доказательств, что нам нужно значительное усиление не только защиты от российского террора, но и давления на Россию ради ограничения ее военного производства", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в следующем санкционном пакете ЕС важно ударить по схемам обхода санкций Россией. 

"Все, кто продолжают такую торговлю с РФ должны четко понимать последствия. Мир благодаря силе — это, в частности, благодаря силе санкций", — сказал президент Украины.

Напомним, 11 ноября Зеленский провел заседание Ставки. Было принято решение об усилении Кураховского и Покровского направлений и совершенствовании оснащения мобильных огневых групп.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Кривом Роге. Президент заявил, что Украине необходима усиленная военная помощь для защиты от российского террора.

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