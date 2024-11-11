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Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

11 листопада 2024 16:12
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський обговорив ситуацію на фронтах на засіданні Ставки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Було прийняте рішення про підсилення Курахівського та Покровського напрямків та вдосконалення оснащення мобільних вогневих груп.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 11 листопада.

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Зеленський провів засідання Ставки

"Провів Ставку. Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору", — повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення мобільних вогневих груп.

"Була доповідь щодо комплексної програми проти російських КАБів. Є перспективні технологічні рішення", — розповів Зеленський.

Президент додав, що також була заслухана доповідь про поточний стан української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Були також доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння.

До Ставки президент заслухав велику детальну доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків — Курахівського та Покровського", — зазначив президент.

У Курській області Росії, за словами президента, українські бійці продовжують стримувати майже 50-тисячне вороже угруповання.

Раніше ми повідомляли, що Україні потрібна посилена військова допомога для захисту від російського терору. Все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями окупантів.

Нагадуємо, що Україна працює над отриманням нових оборонних пакетів від міжнародних партнерів, зокрема, від Франції, США, Канади та Литви.

Україна Володимир Зеленський Генштаб ЗСУ Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні

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