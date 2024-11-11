Зеленский обсудил ситуацию на фронтах на заседании Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Было принято решение об усилении Кураховского и Покровского направлений и совершенствовании оснащения мобильных огневых групп.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 11 ноября.

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Зеленский провел заседание Ставки

"Провел Ставку. Заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, являющихся приоритетными целями для российского террора", — сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что продолжается выполнение предварительных решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении мобильных огневых групп.

"Был доклад о комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения", — рассказал Зеленский.

Президент добавил, что также был заслушан доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности, разработки собственных управляемых авиабомб. Были также доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения.

На Ставке президент заслушал подробный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений — Кураховского и Покровского", — отметил президент.

В Курской области России, по словам президента, украинские бойцы продолжают сдерживать почти 50-тысячную вражескую группировку.

Ранее мы сообщали, что Украине необходима усиленная военная помощь для защиты от российского террора. Все большее количество гражданских объектов становится мишенями окупантов.

Напомним, что Украина работает над получением новых оборонных пакетов от международных партнеров, в частности, от Франции, США, Канады и Литвы.