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Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину

3 декабря 2024 14:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Умерова вызвали в Раду из-за скандала с минами
Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Голос Украины
Евгения Брюховецкая - редактор

В Верховную Раду Украины во вторник, 3 декабря, вызвали Министра обороны Рустема Умерова. С ним хотят обсудить скандалы с оборонными заказами для армии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам депутата, вызов Умерова в парламент связан со скандалами в оборонных заказах, в частности, мин.

"За" соответствующее процедурное решение проголосовали 153 нардепа.

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Скриншот поста Железняка

Напомним, депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предложил уволить Умерова с должности министра обороны и зарегистрировал соответствующее постановление.

Это произошло на фоне отзыва более 100 тысяч мин с фронта из-за их несрабатывания. Ранее об этом сообщал журналист Юрий Бутусов.

Верховная Рада Минобороны ВСУ боеприпасы война в Украине Умеров

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