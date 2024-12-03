Умерова вызвали в Раду из-за скандала с минами

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Голос Украины

В Верховную Раду Украины во вторник, 3 декабря, вызвали Министра обороны Рустема Умерова. С ним хотят обсудить скандалы с оборонными заказами для армии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Вызов Умерова в Раду

По словам депутата, вызов Умерова в парламент связан со скандалами в оборонных заказах, в частности, мин.

"За" соответствующее процедурное решение проголосовали 153 нардепа.

Скриншот поста Железняка

Напомним, депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предложил уволить Умерова с должности министра обороны и зарегистрировал соответствующее постановление.

Это произошло на фоне отзыва более 100 тысяч мин с фронта из-за их несрабатывания. Ранее об этом сообщал журналист Юрий Бутусов.