Умерова вызвали в Раду из-за скандала с минами

Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину
В Верховную Раду Украины во вторник, 3 декабря, вызвали Министра обороны Рустема Умерова. С ним хотят обсудить скандалы с оборонными заказами для армии.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Вызов Умерова в Раду
По словам депутата, вызов Умерова в парламент связан со скандалами в оборонных заказах, в частности, мин.
"За" соответствующее процедурное решение проголосовали 153 нардепа.
Напомним, депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предложил уволить Умерова с должности министра обороны и зарегистрировал соответствующее постановление.
Это произошло на фоне отзыва более 100 тысяч мин с фронта из-за их несрабатывания. Ранее об этом сообщал журналист Юрий Бутусов.
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