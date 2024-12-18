Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали правоохоронці, — ЗМІ

Іван Рудий. Фото: Forbes Україна

Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого затримали. Це пов'язано з російськими казино.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у середу, 18 грудня.

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Затримання голови КРАІЛ Івана Рудого

Як зазначило видання, правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино. Офіційної інформації від правоохоронців поки що не було.

Повідомлення про затримання Івана Рудого. Фото: скриншот

Що відомо про Івана Рудого

Іван Рудий — ветеран російсько-української війни, колишній секретар Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України. У жовтні 2020 року його призначили головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. У січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у діях Івана Рудого на посаді керівника КРАІЛ ознаки корупції.

Нагадаємо, народні депутати проголосували за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Крім того, Верховна Рада підтримала низку нововведень для контролю за гральним бізнесом.

В Одесі діяла ціла мережа нелегальних гральних закладів. Вона налічувала десять підпільних казино. Під час обшуків у ділків вилучили майна на 54 млн грн.