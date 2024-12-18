Главу КРАИЛ Ивана Рудого задержали правоохранители, — СМИ

Иван Рудой. Фото: Forbes Украина

Главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого задержали. Это связано с российским казино.

Об этом сообщает "РБК-Украина " со ссылкой на источники в среду, 18 декабря.

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Задержание главу КРАИЛ Ивана Рудого

Как отметило издание, правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино. Официальной информации от правоохранителей пока не было.

Сообщение о задержании Ивана Рудого. Фото: скриншот

Что известно об Иване Рудом

Иван Рудой — ветеран российско-украинской войны, бывший секретарь Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины. В октябре 2020 года он был назначен главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В январе 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило в действиях Ивана Рудого в должности руководителя КРАИЛ признаки коррупции.

Напомним, народные депутаты проголосовали за ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Верховная Рада поддержала ряд нововведений для контроля за игорным бизнесом.

В Одессе действовала целая сеть нелегальных игорных заведений. Она насчитывала десять подпольных казино. В ходе обысков у дельцов изъяли имущества на 54 млн грн.