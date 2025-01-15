ГБР задержало члена КРАИЛ за поддержку российского онлайн-казино

ГБР проводит работу по задержанию. Фото: Государственное бюро расследования

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Его подозревают в содействии деятельности онлайн-казино, которое принадлежит гражданам Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В пресс-службе сообщили, что задержанный является государственным служащим категории "А". По данным следствия, он вместе с председателем КРАИЛ сознательно не аннулировал лицензии предприятию, которое занималось игорной деятельностью в Интернете.

Следственные действия. Фото: ГБР

В свою очередь это позволило россиянам создать механизм отмывания средств и передачи материальных ресурсов и информации об украинских военных к представителям государства-агрессора.

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Также установлены связи онлайн-казино с подсанкционными субъектами, российскими компаниями и представителями РФ.

Члену КРАИЛ официально сообщено о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору.

"Сейчас Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в декабре в ГБР подтвердили задержание главы КРАИЛ. В суде ему избрали меру пресечения.