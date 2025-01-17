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ДБР конфіскує елітний автомобіль у посадовиці з Івано-Франківщини

17 січня 2025 07:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Суд конфіскує майно родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини
Автомобіль посадовиці. Фото: ДБР
Анастасія Постоєнко - Редактор

Державне бюро розслідувань у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції ініціювало конфіскацію автомобіля вартістю майже 3 мільйони гривень. Виявилось що машина належить родині посадовиці Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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На основі матеріалів ДБР Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Розслідування у справі було розпочато на початку 2024 року за статтею 366-2 Кримінального кодексу України, яка стосується декларування недостовірної інформації.

Посадовиця ДПС мала елітне авто
Слідчі дії ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР встановили, що член родини посадовиці користується автомобілем елітної німецької марки, який оформлений на третіх осіб. Вартість транспортного засобу перевищує 2,7 мільйона гривень. Попри це, доходи родини посадовиці та офіційного власника авто не відповідають вартості такої покупки.

Елітне авто
Автомобіль посадовиці. Фото: ДБР

НАЗК підтвердило необґрунтованість активів після моніторингу способу життя родини посадовиці. У результаті автомобіль буде конфісковано на користь держави.

Нагадаємо, ДБР викрило командира однієї з бригад ТРО, який оформив своїй дружині незаконні бойові виплати.

Також у Миколаївській області затримали начальника штабу, який організував виплати для кількох осіб. Вони насправді не брали участі у бойових діях. 

суд ДБР авто чиновники Івано-Франківська область

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