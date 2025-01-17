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ГБР заберет элитный автомобиль у чиновницы из Ивано-Франковщины

17 января 2025 07:44
Анастасия Постоенко - Редактор
Суд конфискует имущество семьи чиновницы налоговой из Ивано-Франковской области
Автомобиль чиновницы. Фото: ГБР
Анастасия Постоенко - Редактор

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции инициировало конфискацию автомобиля стоимостью почти 3 миллиона гривен. Оказалось что машина принадлежит семье чиновницы Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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На основе материалов ГБР Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд с требованием признать активы необоснованными и взыскать их в доход государства.

Расследование по делу было начато в начале 2024 года по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается декларирования недостоверной информации.

Чиновница ДПС имела элитное авто
Следственные действия ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Работники ГБР установили, что член семьи чиновницы пользуется автомобилем элитной немецкой марки, который оформлен на третьих лиц. Стоимость транспортного средства превышает 2,7 миллиона гривен. Несмотря на это, доходы семьи чиновницы и официального владельца авто не соответствуют стоимости такой покупки.

Элитное авто
Автомобиль чиновницы. Фото: ГБР

НАПК подтвердило необоснованность активов после мониторинга образа жизни семьи чиновницы. В результате автомобиль будет конфискован в пользу государства.

Напомним, ГБР разоблачило командира одной из бригад ТРО, который оформил своей жене незаконные боевые выплаты.

Также в Николаевской области задержали начальника штаба, который организовал выплаты для нескольких лиц. Они на самом деле не принимали участия в боевых действиях.

суд ГБР авто чиновники Ивано-Франковская область

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