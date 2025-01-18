Нардепу повідомили про підозру у переправленні чоловіків за кордон

Працівники ДБР проводять обшуки у нардепа. Фото: ДБР

Чинному народному депутату України повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних. Посадовець дав можливість виїхати з України щонайменше 18 своїм знайомим.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в суботу, 18 січня.

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Схема незаконного виїзду за кордон

Як зазначили в ДБР, починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до ДПСУ, аби отримати дозволи на виїзд його "водіїв". Відомо про 18 знайомих посадовця, які на такій підставі покинули територію України. При цьому на момент їхнього виїзду нардеп вже був за кордоном або ж взагалі не виїжджав з країни.

"Іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до п'ятьох водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулись до України", — повідомляють в ДБР.

Нардепу повідомляють про підозру. Фото: ДБР

Нардепу повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, прикордонники Подільського загону затримали трьох чоловіків, які намагались втекти за кордон. Кияни одягнулись у камуфляжну форму, аби їх не помітили, але це не допомогло.

Нацполіція проводить масштабну операцію з викриття злочинів, пов'язаних із незаконним перетином кордону. У межах розслідування вже провели понад 200 обшуків по всій країні.